Kotayı dolduramayan AKP ilçe teşkilatları, vatandaşları partiye habersiz üye yaptı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Gönül Seferberliği” çağrısıyla çalışma başlatan AKP İzmir İl Teşkilatı yoğun mesaiye girdi. İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’nin verdiği üyelik hedefini tutturamayan ilçe teşkilatlarının, insanların haberi olmadan parti üyesi yaptığı ortaya çıktı. Üyelik çalışmaları için seçmen kütükleri üzerinden başta STK temsilcileri ve üyeleri olmak üzere birçok yurttaşın vatandaşlık numaraları alınarak partiye üye yapıldığı belirtildi.

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre sahte üye kayıtları, ilçe başkanlıklarının AKBİS (AK PARTİ Bilgi Sistemleri) adı verilen sistem üzerinden haberleri olmadan üye yapılan vatandaşlara gelen “Ailemize Hoş Geldiniz. Üyelik işleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sağlıklı Günler Dileriz. AK PARTİ B002” mesajları ile ortaya çıktı. Konuya ilişkin ilgili ilçe başkanlıklarına giden yurttaşlardan bazılarının üye kayıtlarını sildirmek istediği, birçoğunun da Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ihlal suçlamasıyla savcılığa şikâyette bulunacakları öğrenildi.

Habersiz üye yapılan bir yurttaş, “Sabah uyandığımda AKP’ye üye olduğumu öğrendim. Ne olduğunu anlamadım… AKP ile hiçbir bağım olmamasına rağmen nasıl üye olduğumu bilmiyorum. AKP’li birkaç arkadaşım, seçmen kütük bilgilerim üzerinden üye yapılmış olabileceğimi söyledi. Kişisel verilerime ulaşıp habersiz bir işlem yapmak bu kadar kolay olmamalı! Bu konu hakkında suç duyurusunda bulunacağım” dedi.

"Özellikle büyük ilçeler yapıyor"

Sahte üyeliklerin özellikle Konak, Karşıyaka ve Karabağlar ilçelerinde yoğunlaştığı, bu ilçelerin AKP İl Başkanlığı tarafından belirlenen kotaların çok gerisinde kalması ve ağustos ayı başında basın bülteniyle açıklanan haziran ve temmuz sıralamasında ilk 5’e girememesinden dolayı bu yola başvurduğu ileri sürüldü.

2012 yılında da benzeri yaşanmıştı

AKP’deki sahte üye yazılımı daha önce de gündeme gelmişti. 2012 yılında Türkiye genelinde başlayan kampanyada seçmen sayısının yüzde 25’i kotasını yakalamaya çalışan AKP İzmir İl Teşkilatı, 81 il içinde adet bazında en fazla üye kaydı yapanlar arasında 5’inci olmuştu. Özellikle kentin büyük hastanelerinin olduğu Karabağlar ve Konak İlçe Başkanlıklarının buralardaki hasta kayıtlarından üye yaptıkları iddia edilmişti. Bu iddialar üzerine dönemin İl Başkanı Ömer Cihat Akay; “Her ilçenin ne kadar üye kayıt etmesi gerektiğini hesaplıyoruz. İlçe başkanlarına bunun talimatını vereceğiz. Üye oranının yüzde 25’e yükseltilmesi bizim motivasyonumuzu artırıyor” açıklamasında bulunmuştu.