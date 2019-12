-KOTA SATIŞINDA CAZİP İNDİRİMLER MERSİN (A.A) - 09.12.2010 - Bu yıl belirledikleri satış hedefini tutturmaya çalışan otomobil bayileri, müşterilerine çeşitli alternatifler ve cazip imkanlar sunarken, düşük faiz ve 72 aya varan kredi banka kredilerinin sektöre hareketlilik getirmesi bekleniyor. Mersin Yetkili Otomobil Satıcıları Derneği (MODER) Başkanı Hüseyin Kış, yaptığı açıklamada, 2008'in son çeyreğindeki küresel kriz nedeniyle tüm sektörlerin olumsuz yönde etkilendiğini, otomotiv sektörünün de bundan nasibini aldığını söyledi. Bu nedenle 2009'a sektör olarak endişeli girdiklerini belirten Kış, ancak hükümetin uyguladığı ÖTV desteği sayesinde sıkıntıların önemli ölçüde aşıldığını ve ciddi sorunlar yaşanmadan yılı kapattıklarını anımsattı. Bu yıl vergi indirimlerinin olmayışı ve tüm sektörlerde olduğu gibi otomotivde yaşanan durgunluk nedeniyle hedeflerin yüksek tutulmadığını vurgulayan Kış, ''Ama beklenmedik şekilde yılın ilk aylarından itibaren hareketlilik yaşandı. Bunun üzerine de yılın ilk çeyreği itibariyle hedefler revize edilerek yükseltilmeye başlandı'' dedi. Her yılın Aralık ayında otomotiv sektöründe hareketlilik yaşandığına dikkati çeken Kış, şöyle konuştu: ''Yılbaşında toplam satışta 550 bin olarak hedeflenen satış rakamları şu anda 750 binlere kadar dayandı. Böyle giderse 2010, en çok satışın yapıldığı yıllardan birisi olacak. Hatta yıl sonunda rekor kırılması bekleniyor. O nedenle büyüyen hedeflerle birlikte stoklarımız da arttı. Yıl sonunda hedefleri tutturmak isteyen sektör temsilcileri, çeşitli alternatif ve cazip seçeneklerle müşterilerinin karşısındaki yerini aldı. Şu an sektörde 5 bin TL'ye varan indirimler uygulanıyor. Onun dışında müşteri çekebilmek için park sensörü, ilk yardım seti gibi hediyeler sunuluyor.'' Yıl sonundaki indirimlerin en önemli nedeninin ''kota doldurmak'' olduğunu ifade eden Kış, ''Bu süreçte bayiler, hedefi tutturabilmek için kar etmeden bile araç satışı yapabiliyor. Çünkü hedefi yakalayamayan bayileri, genel merkezlerinin sundukları primlerden ve indirimden yararlanamadığı gibi prestijleri de zarar görüyor. Bu unsuru göz önünde bulundurarak uygun fiyatlarla araç satmayı istiyorlar'' diye konuştu. -BANKALARIN KREDİ SEÇENEKLERİ- Günümüzde satılan her 10 araçtan 7'sinin banka kredileri sayesinde müşteriyle buluştuğunu belirten Kış, ''Banka kredileri otomotiv sektörünün adeta can damarı haline geldi'' dedi. Araç almayı düşünenler ve hayallerini erteleyenler için şu an çok cazip seçeneklerin bulunduğunu ifade eden Kış, şunları kaydetti: ''Otomobil almayı düşünen hemen herkesin aklından banka kredisi geçer hale geldi. Bankacılık sektörü de bu durumu, çeşitli kolaylıklar sağlayarak değerlendiriyor. Yıl sonunun yaklaştığı şu günlerde, bankalar yüzde 0.80'in bile altında faiz oranları uygularken, vade süresini ise 60 aydan 72 aya kadar yükseltti. Bu da tüketicinin alım gücünü artıran bir unsur olarak göze çarpmaya başladı. Tüm bu gelişmelerin sektöre hareketlilik getirmesini bekliyoruz.''