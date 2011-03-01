Kot taşlama işlemine 'lazer'li çözüm

T24 -



Kentte kot üretimi yapan Le Faxx Fabrikasının Genel Müdürü Mürsel Önder, yaptığı açıklamada, 2005 yılında kurulan firmalarında kot üretiminde kullanılan ''taşlama'' bir başka deyişle ''kumlama'' işlemini artık lazer sistemiyle yaptıklarını söyledi.





İngiltere'den 2 ay önce getirdikleri Lazer sisteminin kendilerine 250 bin Avro'ya mal olduğunu belirten Önder, sistem ile hem işçilerin sağlığını koruduklarını hem de üretimi artırdıklarını vurguladı.





Bu sistem sayesinde taşlama işinin daha pratik yapıldığını ifade eden Önder, üretimin de iki katına çıktığını söyledi. Türkiye'de çok az firmanın lazer sistemini kullandığını belirten Önder, İstanbul'dan sistemi kullanmak üzere teknisyen getirdiklerini de ifade etti.





Önder, kot taşlama işleminin çıkan tozlar nedeniyle silikozis başta olmak üzere birçok hastalığa neden olduğunu belirterek ''Lazer sisteminde bulunan havalandırmalar sayesinde tozlar yayılmadan anında çekiliyor. İşçilerimiz bu sistemle yayılan tozlara maruz kalmıyor. Sağlıkları tehlikeye düşmüyor'' diye konuştu.





Lazer sisteminin özellikle iş sağlığı açısından sağladığı yararları anlatan Önder, ''Gerek yasalar açısından, gerekse insani görev bakımından düşünüldüğü zaman işçi sağlığı için lazer sistemi daha uygun. Bu sistem yakarken duman çıkarıyor ama karşısında güçlü bir havalandırma sistemi var. Bu sistemle havalandırmalar dumanı hemen çektiği için hiçbir duman kokusu duyamıyorsunuz. Duman, kabinin içerisindeki havalandırmalar sayesinde dışarıya enjekte ediliyor'' dedi.





Zımpara ile yapılan taşlamada da havalandırma olmasına rağmen maske kullanmak zorunda kalındığını anlatan Önder, bu sistemde maske kullanılmadığı için aynı zamanda da maske masraflarında da düşüş sağlandığını ifade etti.





El ile yapılan işçilikte hata oranının yüksek olduğunu belirten Önder, ''El ile yapılan işçilikte fire oranı daha fazla. Bu sistemde hata oranı sıfır diyebiliriz. Bu makine hiçbir şey yapmasa bile hata oranını yüzde sıfıra düşürdüğü için kendi parasını zaten yine kendisi çıkarır'' diye konuştu.

Lazer sistemi teknisyeni Hakan Yalıbağı ise makinenin çalışma sistemi hakkında bilgi verdi. Yalıbağı, lazer sisteminin standart seri üretim yaptığını belirterek, ''İnsan sağlığı için bir avantaj. Çünkü taşlama için yapılmış bir makine. Bilindiği üzere taşlama artık yasaklandı ve bu tip makinelere geçiliyor'' diye konuştu.





Taşlamanın ölümle sonuçlanan hastalığa neden olduğunu ifade eden Yalıbağı, ''Taşlamada belli bir kum oluyor ve kumun içinde bulunan kimyasallar ciğerlere çekiliyor ve zamanla ciğerleri tamamen kapatıyor. Yaklaşık 5-6 yıl kumlama işinde çalışan bir insan direkt hastalık riski taşıyor. Bu makine ise kuvvetli havalandırma sistemi sayesinde sağlık açısından gayet iyi. Havalandırma sistemi kumaşa bastığı anda dumanı çekiyor ve bu dumanı çalışan insan hissetmiyor'' dedi.

Lazer sistemi sayesinde kumaşın üzerine her motifi işlediklerini de anlatan Yalıbağı, ancak yapılacak şekillerin ise seçilen kumaşla ilgili olduğunu söyledi.



