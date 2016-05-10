Kot pantolonlu memurlar yolda

Memur yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını öngören düzenlemenin yıl sonuna kadar hayata geçmesi bekleniyor. Yeni dönemle birlikte erkek memurlar aşırıya kaçmamak şartıyla saç uzatıp, top sakal bırakabilecek. Kadın memurlar ise kot pantolonla işe gelebilecek.

Karar'dan Güven Adalı'nın haberine göre; çalışma hayatına dair önemli değişiklik ve reformları hayata geçiren hükümet, şimdi de milyonlarca memuru ilgilendiren yönetmelik değişikliği için çalışmalara başladı. 1980 anayasası sonrası çıkartılan Kılık Kıyafet Yönetmeliği ile devlet dairelerinde görmeye alıştığımız, tek tip memur yerine daha özgür ve seçim şansı sunulan memurlar gelecek.

Öncelikle mevcut yönetmelikte bulunan saç, sakal ve bıyık kuralları günümüze uyarlanacak. Erkek memurlar saçlarını aşırıya kaçmamak şartıyla uzatabilecek, top sakal da dahil olmak üzere belli ölçülerde sakal da bırakabilecek. Mevcut yönetmelik saç, bıyık ve sakal konusunda “Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz bakımlı ve taranmış olur. Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir” ifadeleri bulunuyor. Hazırlanan yönetmelikte bu ifadelere yer verilmeyecek.

Kot serbest oluyor

Kadınlar açısından da hazırlanan yeni yönetmelik kıyafet serbestliği sağlayacak. Örneğin kumaşla birlikte kot pantolon giymek de serbest olacak. Kıyafetlerde belli ölçülerde serbestlik sağlanacak. Mevcut yönetmelik sınırları şöyle çiziyor: “Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile streç, kot ve benzeri pantolonlar giyemez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz.” Memurları sevindirecek yasanın 2016’nın sonuna yürürlüğe girmesi için yoğun çaba gösteriliyor.

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında teknik, sağlık ve hizmetin özelliğine göre giyim eşyasının tipi, modeli ve rengi ilgili kurumun üst yöneticisinin onayı ile tespit edilebilecek. Örneğin hastanede çalışan sağlık görevlisi yeşil giymek durumundaysa kuralı hastane amirleri belirleyecek. Mevcut yönetmelikte “her türlü resmi belgelere yapıştırılacak fotoğrafların, yönetmelik. Hükümlerine uygun kılık kıyafetlerle çekilmiş olması zorunludur” ifadesi kalkıyor. Bu ibarenin de kalkmasıyla kullanılacak fotoğraflar için de esneklik sağlanmış olacak.