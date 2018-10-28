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Kot fabrikasında 5 işçi kimyasaldan zehirlendi

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde çalıştıkları kot fabrikasında ütü yaparken kimyasaldan zehirlendikleri belirtilen 5 işçi hastaneye kaldırıldı

28 Ekim 2018 18:52

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde çalıştıkları kot fabrikasında ütü yaparken kimyasaldan zehirlendikleri belirtilen 5 işçi hastaneye kaldırıldı. İşçilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Olay, Çerkezköy yolu üzerinde bulunan kot fabrikasında meydana geldi. Kot ütü bölümünde çalışan G.C., Ş.T., S.D., R.A. ve M.Ç. yoğun buharla birlikte rahatsızlandı. İşçiler ihbar üzerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kimyasaldan zehirlendiği tespit edilen işçilerden Ş.T.’nin yoğun bakım ünitesine alındığı belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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