Koşullar karşılanmazsa 'anlaşma' bozulur

AB Komisyonu Başkanı

Jean-Claude Juncker, Berlin'de düzenlenen Avrupa Forumu

adlı konferansta yaptığı açıklmada "Koşulların yerine getirilmesine büyük önem

veriyoruz" diye konuştu. Juncker, aksi taktirde bu 'anlaşma'nın bozulacağını kaydetti.

"Başbakanlık görevindeki değişiklik AB ile Türkiye arasındaki uzlaşmaların gözardı

edilmesine yol açmamalı" diye konuşan Juncker, "Erdoğan, Türkler'in vizesiz seyahat

hakkı almaması yönünde bir strateji izlerse, bunu Türk halkına kendisi açıklamak

zorunda. Bu onun sorunu, benim sorunum değil" dedi.

"Türkiye'deki gelişmelere çekimser kalamayız"

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de

Türkiye ile yapılan mülteci

anlaşmasını savundu. Türkiye'deki basın ve ifade özgürlüğünün durumuna rağmen

"Türkiye'nin aynı zamanda Avrupa'ya yönelik göçün kilit ülkesi olduğunu göz ardı

edemeyiz. O nedenle bu tarz anlaşmalara ihtiyacımız var" diye konuştu. Steinmeier,

ayrıca "Ayrıca bu anlaşma ile mülteci sorunun üstesinden gelineceğine inanacak kadar

saf da olamayız" dedi.

Alman Bakan, "Türkiye taahhütlerini yerine getirirse AB de üzerine düşen

yükümlülükleri yerine getirmelidir" diye konuştu.

Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasının bozulmamasının AB'nin de çıkarına olduğu

kaydeden Steinmeier, "Yine de Türkiye'nin kendi içerisindeki gelişmelere çekimser

kalamayız" dedi.

AB Bakanı Volkan Bozkır da Strasbourg'da bu sabah düzenlediği basın toplantısında

Türkiye'nin kriterleri karşıladığına inandığını söylemiş ve "Gerekirse vizenin

kalkmaması pahasına terörle mücadele kanununda değişiklik yapmayacağız" şeklinde

konuşmuştu.