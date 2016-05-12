Koşullar karşılanmazsa 'anlaşma' bozulur

AB Komisyonu Başkanı
Jean-Claude Juncker, Berlin'de düzenlenen Avrupa Forumu
adlı konferansta yaptığı açıklmada "Koşulların yerine getirilmesine büyük önem
veriyoruz" diye konuştu. Juncker, aksi taktirde bu 'anlaşma'nın bozulacağını kaydetti.
"Başbakanlık görevindeki değişiklik AB ile Türkiye arasındaki uzlaşmaların gözardı
edilmesine yol açmamalı" diye konuşan Juncker, "Erdoğan, Türkler'in vizesiz seyahat
hakkı almaması yönünde bir strateji izlerse, bunu Türk halkına kendisi açıklamak
zorunda. Bu onun sorunu, benim sorunum değil" dedi.
"Türkiye'deki gelişmelere çekimser kalamayız"
Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de
Türkiye ile yapılan mülteci
anlaşmasını savundu. Türkiye'deki basın ve ifade özgürlüğünün durumuna rağmen
"Türkiye'nin aynı zamanda Avrupa'ya yönelik göçün kilit ülkesi olduğunu göz ardı
edemeyiz. O nedenle bu tarz anlaşmalara ihtiyacımız var" diye konuştu. Steinmeier,
ayrıca "Ayrıca bu anlaşma ile mülteci sorunun üstesinden gelineceğine inanacak kadar
saf da olamayız" dedi.
Alman Bakan, "Türkiye taahhütlerini yerine getirirse AB de üzerine düşen
yükümlülükleri yerine getirmelidir" diye konuştu.
Türkiye ile yapılan mülteci anlaşmasının bozulmamasının AB'nin de çıkarına olduğu
kaydeden Steinmeier, "Yine de Türkiye'nin kendi içerisindeki gelişmelere çekimser
kalamayız" dedi.
AB Bakanı Volkan Bozkır da Strasbourg'da bu sabah düzenlediği basın toplantısında
Türkiye'nin kriterleri karşıladığına inandığını söylemiş ve "Gerekirse vizenin
kalkmaması pahasına terörle mücadele kanununda değişiklik yapmayacağız" şeklinde
konuşmuştu.