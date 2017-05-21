T24 LogoT24 Logo
Dünya

Koşu yapan Kanada Başbakanı’ndan öğrencilere sürpriz

"Vancouver'da balo sezonu"

21 Mayıs 2017 19:09

Vancouver kentinde bir grup lise öğrencisi mezuniyet fotoğrafı çektirirken, kareye beklenmedik bir isim girdi: koşuya çıkmış olan Kanada Başbakanı Justin Trudeau.

Stanley Park'ta deniz kenarında koşan Trudeau, balo kıyafeti giymiş olan bir grup öğrencinin aralarından geçti.

Trudeau'nun resmi fotoğrafçısı Adam Scotti, o anı gösteren fotoğrafı Twitter'da "Vancouver'da balo sezonu" yazarak paylaştı.

Öğrencilerin mezuniyet anılarına muzip bir şekilde giren Trudeau, daha sonra öğrencilerin ısrarı üzerine koşusuna ara vererek grup fotoğrafı çektirdi.

Kanada'nın CBC televizyonuna konuşan Constantine Maragos isimli öğrenci Trudeau'yu fark ettikleri an Kanada başbakanının neden orada koştuğuna anlam veremediklerini, daha sonra arkasından bağırarak onu durdurduklarını söyledi.

Kanada'nın sportmen başbakanı daha önce de günlük kıyafetleriyle, hatta üstü çıplak halde fotoğraflara girmişti.

Geçen Ağustos'ta Quebec'teki Gatineau Park'ında bir aile doğa yürüyüşü yaparken, bir mağaradan karşılarına Kanada Başbakanı Trudeau çıkmıştı.

Trudeau, ailenin 13 yaşındaki üyesi Alexander Godby ile fotoğraf çektirmişti.

ETİKETLER

Justin Trudeaukanadafotoğraf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24