Köstebek yargılanıyor hedef Assange

T24 - Dünya tarihini değiştiren olaylara neden olan WikiLeaks belgelerini sızdırmakla suçlanan ABD askeri yargılanmaya başlandı. Avukat yargılanan Manning olsa da ABD'nin hedefinin WikiLeaks'in kurucusu olduğunu savundu.



WikiLeaks'in "köstebeği" olmakla suçlanan Amerikalı er Bradley Manning'in yargılanmasına başlandı.



Başkent Washington yakınlarındaki Fort Meade askeri üssünde görülen mahkemenin ilk duruşmasında avukat David Coombs, mahkeme heyeti başkanının askeri savcı olmasından dolayı taraflı olma riski bulunduğu gerekçesiyle Yarbay Paul Almanza'nın reddini istemişti.



Yarbay Almanza, mahkeme heyetiyle görüştükten sonra, bu davada tarafsız kalabileceği yanıtını verdi ve savunmanın reddi hakim talebini kabul etmedi. Savunmanın bu kararı temyiz hakkı bulunuyor, ancak dava görülmeye her şekilde devam edecek.

Sanık ilk kez hakim karşısında



Manning'in avukatı Coombs, ABD hükümetinin müvekkilini mahkum ettirerek Julian Assange'a karşı tanık olarak kullanmayı planladığını öne sürdü.



İddia makamının 20 kişilik tanık listesi sunduğunu ve tamamının ifade vermesi için kabul edildiğini belirten avukat Coombs, buna karşılık savunmanın 48 kişilik tanık listesi verdiğini, ancak bunlardan sadece ikisinin kabul edildiğine işaret etmişti.



Mayıs 2010'da tutuklanmasından beri ilk kez kamuoyu önüne çıkan ve Cumartesi 24 yaşına basacak er Bradley Manning, mahkemeye yeşil askeri üniformayla çıktı ve Amerikan diplomatik belgelerini WikiLeaks internet sitesine vermesiyle ilgili kendine yöneltilen suçlamalar okunurken sakin göründü.

İdamla yargılanabilir



Düşmana yardım ve yataklık ile casusluğun da aralarında olduğu 23 ayrı suçlamadan yargılanan Manning'in yargılama sonunda idam cezası alma ihtimalı var. Ancak askeri savcı idam istemeyi düşünmediklerini açıkladı.



Duruşmanın sonunda seyircilerinden biri "Bradley Manning, sen bir kahramansın" diye bağırdı ancak Manning'in bu çıkışa karşılık vermediği görüldü.



