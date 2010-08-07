-KÖSTEBEK İÇİN HAZIRLADI KENDİ VURDU KARAMAN (A.A) - 08.07.2010 - Karaman'da bir çiftçi, tarlasına zarar veren köstebek için kurduğu düzeneğin patlaması sonucu ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Karaman'a bağlı Güldere köyünde çiftçilik yapan Mustafa Uysal (37), tarlasındaki patateslere zarar veren köstebek için halk arasında ''köstebek tüfeği'' olarak adlandırılan düzeneği hazırladı. Tarlaya yerleştirmek istediği düzeneğin patlaması sonucu ağır yaralanan Uysal, Karaman Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi olduğu için Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.