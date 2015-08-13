Kos'ta sığınmacı dramı



Yunan hükümetinin açıklamasına göre, adaya gönderilecek olan gemi 2 bin 500 kişilik olacak ve hem barınma ihtiyacının karşılanması hem de sığınmacıların kayıt işlemlerinin kolaylaştırılması için kullanılacak. Adayı ziyaret eden Alman Yeşiller partisi milletvekili Claudia Roth, Kos'ta kaosun hakim olduğunu söyledi.

Roth, Focus haber portalına açıklamasında, "Sığınmacılara insanca davranılmazsa gidecekleri yönünde bir inanış var" dedi. Adadaki sığınmacıların su, yemek, tuvalet, elektrik gibi ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirten Roth, "Avrupa'nın ortasında bu tür şeyler olması beni çok utandırdı" diye konuştu.

Kos'a polis sevkediliyor

Türkiye'ye yakın bir Yunan adası olan Kos'ta salı günü polis, cop ve yangın söndürücülerle kayıt yaptırmak için futbol stadından bir karakola akın eden sığınmacılara müdahele etmişti. Türkiye üzerinden Kos'a gelen sığınmacılar, haftalar boyunca sahillerde ve adanın sokaklarında gecelemek zorunda kalmış, bunun üzerine futbol stadında barınmaları kararlaştırılmıştı.

Kos Belediye Başkanı Yorgos Kiritsis, "kan akması tehlikesi" ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Kiritsis, çarşamba günün gerginliğin biraz yatıştığını, cuma gününe kadar sığınmacıları anakaraya göndermeyi amaçladıklarını belirtti.

Bir polis sözcüsü de 40 polisin adaya gönderildiğini, diğer adalardan polis ekiplerinin de Kos'a sevkedileceğini açıkladı.

30 bin nüfuslu adada 7 bin dolayında sığınmacı olduğu sanılıyor. Sığınmacıların çoğu, diğer Avrupa ülkelerine gitmek için Atina'ya ulaşmaya çalışıyor. Başbakan Aleksis Tsipras geçen hafta AB'den yardım istemişti. Avrupa Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi Dimitri Avramopulos'un Atina'da bir kriz oturumu düzenlemesi bekleniyor.

BM verilerine göre, bu yıl başından bu yana 124 bin sığınmacı Yunanistan'a akın etti.