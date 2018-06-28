Kosta Rika evine tek puanla döndü; İsviçre son 16'da

2018 Dünya Kupası E Grubu'nda İsviçre - Kosta Rika karşı karşıya geldi. İsviçre, iki kez öne geçtiği mücadelede Kosta Rika ile 2-2 berabere kaldı ve grubunu 5 puanla ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Avrupa temsilcisi, son 16 turunda İsveç ile karşı karşıya gelecek. Bu maça kadar golü bulunmayan Kosta Rika ise hem ilk gollerini attı hem de ilk puanlarını aldı.

2018 Dünya Kupası E Grubu mücadelesinde; İsviçre ile Kosta Rika tarihlerindeki ilk resmi maçta karşılaştı.

İsviçre, 31. dakikada bir dönem Galatasaray formasını da giyen Blerim Dzemaili'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Kosta Rika, ilk yarıda birçok pozisyon bulsa da rakip kale önündeki ilk golünü 56. dakikada attı.

56. dakikada sahne alan Waston, Kosta Rika'nın bu Dünya Kupası'ndaki ilk golünü kaydetti ve skora eşitlik geldi.

İsviçre, 88. dakikada bir kez daha öne geçti. Josip Drmic, yaptığı düzgün vuruşla, takımını bir kez daha öne geçirdi.

Karşılaşmanın son anlarında ilginç anlar yaşandı. 90+2'nci dakikada Kosta Rika atağında Bryan Ruiz'in pozisyonunda hakem önce beyaz noktayı gösterdi, daha sonra VAR uygulamasına başvurarak Ruiz'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

Son dakika oynanırken Kosta Rika bir kez daha penaltı kazandı ve Ruiz, skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve İsviçre ile Kosta Rika, 2-2 berabere kaldı. İsviçre, bu sonucun ardından puanını 5'e yükselterek Brezilya'nın ardından grubunu ikinci sırada tamamladı ve bir üst tura yükseldi. İsviçre, son 16 turunda İsveç ile mücadele edecek. İlk iki maç sonunda gruptan çıkma şansı bulunmayan Kosta Rika ise turnvuaya 1 puanla veda etti.