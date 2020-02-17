Kosta Rika'da Hollanda'ya gönderilmesi planlanan 5 ton kokain ele geçirildi

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Güney Amerika ülkesi Kosta Rika'da polis, Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'a gönderilmek üzere paketlenmiş 5 ton kokain ele geçirdi.

Yetkililer, kokainin Limon kentindeki limanda içinde bitkilerin bulunduğu bir konteynerde bulunduğunu duyurdu.

Narkotik ekipleri 202 paket bulduklarını ve ele geçirdikleri kokainin Güney Amerika'da yapıldığını duyurdu, ancak hangi ülke olduğunu ifade etmedi.

Kosta Rika'nın Güvenlik Bakanı Michael Soto, ele geçirilen uyuşturucunun Hollanda'daki toplam değerinin 126 milyon Euro olduğunu belirtti. Soto açıklamasında, "Bu tarihi bir ele geçirme. Bölgesel suç yapılarına bir darbe vuruldu" dedi.

5 ton kokaini ülkenin kuzeyinden Limon'a getiren kamyonun şoförünün gözaltına alındığı duyuruldu.