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Dünya

Kosta Rika'da Hollanda'ya gönderilmesi planlanan 5 ton kokain ele geçirildi

5 ton kokainin Hollanda'daki fiyatının 126 milyon Euro olduğu ifade edildi

17 Şubat 2020 13:28

T24 Dış haberler

Güney Amerika ülkesi Kosta Rika'da polis, Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'a gönderilmek üzere paketlenmiş 5 ton kokain ele geçirdi. 

Yetkililer, kokainin Limon kentindeki limanda içinde bitkilerin bulunduğu bir konteynerde bulunduğunu duyurdu. 

Narkotik ekipleri 202 paket bulduklarını ve ele geçirdikleri kokainin Güney Amerika'da yapıldığını duyurdu, ancak hangi ülke olduğunu ifade etmedi.

Kosta Rika'nın Güvenlik Bakanı Michael Soto, ele geçirilen uyuşturucunun Hollanda'daki toplam değerinin 126 milyon Euro olduğunu belirtti. Soto açıklamasında, "Bu tarihi bir ele geçirme. Bölgesel suç yapılarına bir darbe vuruldu" dedi.

5 ton kokaini ülkenin kuzeyinden Limon'a getiren kamyonun şoförünün gözaltına alındığı duyuruldu.

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