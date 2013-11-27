Kosova'yı sosyal medya da tanıdı

Kosova, gönüllü 'dijital diplomatları' sayesinde sosyal medyada ayrı bir bölge olarak kendine yer buldu. Resmi olarak tanınmasına rağmen yaklaşık 20 bin Kosovalı Facebook kullanıcısı sosyal arkadaşlık sitesine ‘Sırbistan vatandaşı’ olarak kayıt yaptırmak zorunda kalıyordu.

Bu küçük ülkeyi tanımayan ülkeler arasında BM Güvenlik Konseyi’nde veto yetkisi olan Rusya da var.

Kosova’nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Petrit Selimi, Facebook’un ülkeler listesine Kosova’yı da almasını “mutluluk verici” olarak yorumladı ve bu adımın ''genç cumhuriyetin diplomatik çabalarının vardığı nokta'' olduğunu ifade etti.

Dijital diplomasi

Sıkı bir Twitter kullanıcısı olan ve diğer kullanıcılarla yoğun tartışmalara giren Selimi, Kosova’nın sosyal ortamda tanınmasını, izledikleri ''ulusal dijital diplomasi stratejisinin'' bir başarısı olarak niteliyor.

Nüfusun yaklaşık yüzde 75’inin faal olarak internet kullandığı Kosova’da, bu stratejiyle binlerce gönüllü dijital diplomat Facebook ve diğer internet sitelerine sıkça taleplerde bulundu.

Facebook da Kosova’yı ülkeler listesine dahil ettikleri bilgisini teyit ederken, siyasi bir açıklama yapmaktan sakındı.

Facebook, bu adımın şirketin aldığı siyasi bir karar olmadığını, kullanıcılar tarafından oluşturulan ve geliştirilen içeriğin (UGC) sonucu olduğunu söyledi. BBC’ye konuşan bir Facebook sözcüsü, “Kullanıcıların giriş yaptığı (check in) mekânlar için sunulan öneriler ve reklamların hedef kitlesi kullanıcıların oluşturduğu içerik ve üçüncü kaynaklar temel alınarak belirleniyor.” dedi.

Filistin Toprakları'ndan Filistin'e

Peki bu adım neden önemli? Petrit Selimi, Facebook’un kullanıcı sayısının son 8 yılda 1.2 milyar arttığını belirtip “Hristiyanlık'tan veya İslam’dan daha hızlı büyüyor.” dedi. Facebook’ta tanınmak sosyal medyanın öneminin giderek arttığı yerel pazara da destek olabilir.

Egemenlik tartışmasının olduğu bölgelerde sanal ortamda ‘tanınmak’ giderek daha önemli bir konu haline geliyor. Google’ın ‘Filistin toprakları’ ifadesini ‘Filistin’ olarak değiştirmesi, İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın tepkisini çekmişti. Selimi, Facebook’un Kosova’yı tanımasının siyasi bir karar olmadığını veya BM üyeliği için bir çaba olmadığını kabul ediyor. Selimi, birçok kişi için ülkesinin Facebook’ta listelenmesi, Eurovision şarkı yarışmasında tanınması veya Şampiyonlar Ligi’nde takımlarının yarışmasının bir pasaport belgesi kadar önemli olduğunu söylüyor.