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Dünya

Kosova'nın Strazburg Başkonsolosluğu'na saldırı

Enis Tabak / Priştine, 26 Şubat (DHA) - Kosova’nın Strazburg’daki Başkonsolosluğuna hafta sonunda saldırı düzenlendi

26 Şubat 2018 20:40

Enis Tabak / Priştine, 26 Şubat (DHA) - Kosova’nın Strazburg’daki Başkonsolosluğuna hafta sonunda saldırı düzenlendi. Saldırıyı Facebook hesabından duyuran Konsolos Edon Cana, saldırı sırasında Kosova bayrağı ile devlet ambleminin çalındığını açıkladı.
Cana, \"Hafta sonu, Starzburg’daki Kosova Başkonsolosluğu saldırıya uğradı. Saldırı sırasında Kosova bayrağı ile devlet amblemi çalındı. Kosova Devleti sembolleri düşmanlarımızı rahatsız ediyor. Fransız yetkililerine olayla ilgili başlattıkları inceleme için teşekkür ederiz. Faillerin en kısa sürede yakalanacağına inancım tam\" dedi.
Saldırı Kosova Hükümeti tarafından sert bir dille kınandı. Kınama metninde, \"Hafta sonu Starzburg’daki Kosova Başkonsolosluğuna düzenlenen saldırı, Kosova egemenliğine düzenlenen bir saldırıdır. Bu kabul edilemez bir eylemdir. Kosova Cumhuriyeti egemen bir devlettir ve uluslararası yasalar ile hukuka saygı göstererek, uluslararası ilişkilerde barış ve istikrarın önemli bir etmeni olarak sorumlulukla çalışmaktadır\" denildi ve Fransız güvenlik organlarına olayın bir an önce aydınlatılması çağrısı yapıldı. (Fotoğraf)

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