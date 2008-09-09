T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kosova'nın bağımsızlığı...

Dışişleri Bakanı Hüseyini, Müslüman ve Arap ülkelerden Kosova'nın bağımsızlığını tanımalarını istedi

09 Eylül 2008 03:00

Kosova Dışişleri Bakanı İskender Hüseyini, Müslüman ve Arap ülkelerden Kosova'nın bağımsızlığını tanımalarını istedi.

 

İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ile görüşmek üzere yarın Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gidecek Hüseyini, 7 ay önce Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan eden Kosova'nın Müslüman ve Arap ülkelerinden daimi isteğinin bağımsızlıklarının tanınması olduğunu belirtti.

 

Hüseyini, bu ülkelerin Kosova'nın bağımsızlığını tanımayarak ülkesinin özgürlük ve ekonomik refah hakkını da reddetmiş olduklarını ifade etti. Hüseyini, bazı Arap ülkelerinin yakın zamanda Kosova'nın bağımsızlığını tanıyacaklarına dair bir işaret olmadığını, bu ülkelere bağımsızlığı tanımaları konusunda baskı yapmayacaklarını, bunun ters tepki yaratabileceğini ifade etti.

 

Kosova'nın bağımsızlığını, başta ABD ve Avrupa Birliği'nin birçok ülkesi olmak üzere şimdiye kadar 46 ülke tanıdı.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24