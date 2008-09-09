Kosova'nın bağımsızlığı...

Kosova Dışişleri Bakanı İskender Hüseyini, Müslüman ve Arap ülkelerden Kosova'nın bağımsızlığını tanımalarını istedi.

İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ile görüşmek üzere yarın Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gidecek Hüseyini, 7 ay önce Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan eden Kosova'nın Müslüman ve Arap ülkelerinden daimi isteğinin bağımsızlıklarının tanınması olduğunu belirtti.

Hüseyini, bu ülkelerin Kosova'nın bağımsızlığını tanımayarak ülkesinin özgürlük ve ekonomik refah hakkını da reddetmiş olduklarını ifade etti. Hüseyini, bazı Arap ülkelerinin yakın zamanda Kosova'nın bağımsızlığını tanıyacaklarına dair bir işaret olmadığını, bu ülkelere bağımsızlığı tanımaları konusunda baskı yapmayacaklarını, bunun ters tepki yaratabileceğini ifade etti.

Kosova'nın bağımsızlığını, başta ABD ve Avrupa Birliği'nin birçok ülkesi olmak üzere şimdiye kadar 46 ülke tanıdı.