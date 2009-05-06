Kosovalı politikacıya Makedonya sınırında gözaltı

Kosova'nın "Vetvendosje" (Kendin Karar Ver) Hareketi Lideri Albin Kurti'nin dün gece Makedonya sınır polisi tarafından gözaltına alındığı bildirildi.



Hareket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Kurti'nin bir arkadaşıyla birlikte Makedonya'ya girerken polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.



Makedon polisinin politikacıyı neden gözaltına aldığına dair açıklama yapmadığı kaydedildi.



Bu arada Kosova basını, Kurti'nin, Makedonya'daki "Çohu" (Ayaklan) Hareketi'nin 3. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere Makedonya'ya gittiğini yazdı.

