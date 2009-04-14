Kosovalı gaziler açlık grevinde

Kosova’da, maddi imkansızlıklarının giderilmesi konusunda hükümetten destek göremeyen gaziler, Hükümet Binası önünde açlık grevine başladı.



Kosova’da, daha önce çeşitli destek talepleriyle defalarca hükümete başvuran, ancak bir sonuca ulaşamayan Kosova Kurtuluş Ordusu (UCK) mensupları, Kosova Hükümet Binası önünde açlık grevine başladılar. Yaklaşık 200'e yakın savaş gazisinden oluşan topluluk, Hükümet Binası'nın hemen yanına UCK bayrağını açarak bir çadır kurdular ve açlık grevini başlattı.



Kosova Savaş Gazileri Derneği adına bir açıklamada bulunan eski UCK komutanı Celam Cerici, ``Bizler burada hakkımızı aramak için toplandık. Bizler, yıkıcı protestolar düzenlemek istemedik, çünkü bu vatan için hayatımızı verdik. Bu nedenle demokrasi haklarımızı kullanarak açlık grevine başladık. Greve başlamadan iki saat önce Kosova Başbakanı Haşim Taci ile görüştük. Kendisinden, savaş gazilerine ilişkin yasanın çıkarılmasını, emekli maaşlarının verilmesini, elektrik ve su gibi faturaların ödemelerinde kolaylık sağlanmasını dile getirdik ve tedavi olmak için sosyal sigortanın sağlanmasını istedik. Ancak Başbakan Haşim Taci, bu istemleri gözden geçireceğini ve birkaç ay sonra cevap vereceğini söyledi. Biz de istemlerimiz kabul edilinceye kadar açlık grevine girmeye karar verdik'' dedi.



Cerici, grev daha yeni başladığı için şu anda ancak 200 kişi olduklarını ama haberi duyan çok sayıda gazinin greve katılmak için Kosova'nın dört bir yanından yola çıktığını da sözlerine ekledi.



Her geçen saat açlık grevine katılan gazilerin sayısı artarken, hükümetin bu konunda ne gibi karar alacağı merakla bekleniyor. Gazilerin durumunu yakından bilenler, hükümet acil bir karar almazsa durumun gerginleşeceğini ifade ediyor.



