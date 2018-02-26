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Kosovalı akademisyene FETÖ'den 15 yıl hapis istemi

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Kosovalı araştırma görevlisi Zana B

26 Şubat 2018 17:57

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Kosovalı araştırma görevlisi Zana B. hakkında, \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla, FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma kapsamında, geçen Kasım ayında İzmir merkezli İstanbul, Gaziantep, Balıkesir ve Sakarya\'da operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, aralarında özel bir üniversiteden 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında uzaklaştırılan ve haklarında idari işlem başlatılan akademisyenlerin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, terör örgütünün kriptolu haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı ve örgüte finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı öne sürüldü. Şüpheliler arasında bulunan araştırma görevlisi olarak görev yapan Kosovalı Zana B., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında, Zana B. hakkında \'terör örgütü üyesi olmak\' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede Zana B. için 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

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