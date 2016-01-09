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Dünya
Deutsche Welle

Kosovalıların Sırp azınlık isyanı

Kosovalılar başkent Priştine'de hükümet aleyhine düzenledikleri gösteride Başbakanlık binasına molotof kokteylleri ve taşlarla saldırdı. Hükümetin istifasını istediler.

09 Ocak 2016 19:54


Polis, binayı ablukaya alarak göstericileri biber gazıyla uzaklaştırdı.

Gösteri muhalefet partilerinin tamamı ve aralarında Çiftçiler Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu geniş kesimlerce destekleniyor. Gösteri sırasında kalabalığa seslenen konuşmacılar, hükümetin geri çekilmesini talep etti.

Hükümetin Sırp azınlığa geniş haklar tanıması muhalefet ve halkın tepkisine yol açmıştı. Halk, altı yıl önce bağımsızlığını ilan eden Kosova'da hükümetin Sırp azınlığın haklarını genişleterek, ülkenin bağımsızlığına zarar vereceğini savunuyor.

Sırp azınlığın haklarının genişletilmesi AB ile varılan bir anlaşma uyarınca gerçekleştirilmişti.

Göstericiler bağımsız bir hükümetin iş başına gelmesi için mevcut yönetimin geri çekilerek, erken seçimlere gidilmesini talep ediyor.

İki milyon nüfuslu ülkede muhalefet halk oylamasına gidilmesi için 200 bin imza toplamış ancak hükümet referandumu reddetmişti. Bunun üzerine bazı muhalefet milletvekilleri meclis oturumu sırasında biber gazı atarak, hükümetin tutumuna tepki göstermişti. Arnavutluk Parlamentosu'nda muhalefet partili milletvekilleri sık sık biber gazı sıkarak meclis görüşmelerini sabote ediyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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