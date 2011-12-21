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Dünya

Kosova'daki olayların "kilit ismi" gözaltında BELGRAD (A.A)

21 Aralık 2011 09:13

-Kosova'daki olayların "kilit ismi" gözaltında BELGRAD (A.A) - 21.12.2011 - Kosova'daki NATO komutasındaki Uluslararası Barış Gücü (KFOR) komutanlığı tarafından ülkenin kuzeyinde olayları çıkartan ''kilit isim'' olarak gösterilen Zvonko Veselinoviç, Sırbistan'da gözaltına alındı. Sırbistan polisi yaptığı açıklamada, Kralyevo Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Zvonko Veselinoviç'i (31) ve kardeşi Jarko Veselinoviç'i (26) Kopaonik Kayak Merkezi yakınlarında gözaltına aldığını kaydetti.  Zvonko Veselinoviç'in ''silah ve patlayıcı malzeme bulundurma, taşıma ve nakliyesini yapma'' gibi suçlar işlediği gerekçesiyle, kardeşi Jarko Veselinoviç'in ise resmi görevliye kötü davranmak suçundan gözaltına alındığı açıklandı. KFOR sözcüsü Uve Novicki, gazetecilere yaptığı açıklamada, Veselinoviç kardeşlerin gözaltına alınmasını KFOR'un memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kosova'daki KFOR Komutanı Erhard Drevsa, Zvonko Veselinoviç'in bir hafta önce Yarinye ve Yagnyenica yerlerinde çıkan olayların organizatörü olduğunu ifade etmişti.

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