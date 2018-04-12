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Kosova'da yakalanan FETÖ şüphelisi 6 kişi tutuklandı

Ümit TÜRK İstanbul/DHA - MİT'in, FETÖ'nün Balkan yapılanmasına yönelik soruşturmada, Kosova istihbaratıyla işbirliği içinde Türkiye'ye getirdiği 6 kişi, "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" ve "Uluslararası casusluk" gerekçeleriyle tutuklandı

12 Nisan 2018 14:02

Ümit TÜRK İstanbul/DHA - MİT\'in, FETÖ\'nün Balkan yapılanmasına yönelik soruşturmada, Kosova istihbaratıyla işbirliği içinde Türkiye\'ye getirdiği 6 kişi, \"Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek\" ve \"Uluslararası casusluk\" gerekçeleriyle tutuklandı.  
MİT\'in, Kosova istihbaratıyla işbirliği içinde Türkiye\'ye özel uçakla getirilen FETÖ\'nün üst düzey isimlerinden olduğu belirtilen şüpheliler Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından dün sabah İstanbul Adalet Sarayı\'na gönderilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı,  6 şüpheliyi, \"Silahlı terör örgütü yöneticiliği\", \"Uluslararası casusluk\" suçlarından tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk etti. 6 şüpheli \"Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek\" ve \"Uluslararası casusluk\" gece saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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