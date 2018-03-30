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KOSOVA'DA YAKALANAN 6 FETÖ ŞÜPHELİSİ İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA Milli İstihbarat Teşkilatı'in (MİT) yetkililerinin Kosova'da gözaltına alarak özel bir uçakla Türkiye'ye getirdiği 6 FETÖ/PDY şüphelisi İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi

30 Mart 2018 00:25

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA
Milli İstihbarat Teşkilatı\'in (MİT) yetkililerinin Kosova\'da gözaltına alarak özel bir uçakla Türkiye\'ye getirdiği 6 FETÖ/PDY şüphelisi İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilen şüpheliler Kahraman Demirez, Yusuf Karabina, Cihan Özkan, Osman Karakaya, Hasan Hüseyin Günakan ve Mustafa Erdem\'in sorgulanmalarına başlanıldığı öğrenildi. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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