T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kosova'da Türkiye Başkonsolosluğu'na molotoflu saldırı

Türkiye’nin Prizren Başkonsolosluğu‘na bu sabah molotoflu saldırı düzenlendi

28 Kasım 2016 20:36

Türkiye’nin Kosova’da tek Başkonsolosluk olarak Prizren’de hizmet veren Başkonsolosluk binası bu sabah kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Molotoflu saldırı esnasında konsolosluğun polisin nöbet noktasının hemen yanındaki alanda çıkan yangının söndürüldüğü açıklandı. Kosova Polisi olay yerine çıkarak geniş çapta inceleme başlattı. 

Prizren’de bu sabah Türkiye’nin başkonsolosluk binasına düzenlenen molotoflu saldırının ardından savcılık tarafından yapılan açıklamada saldırının bu sabah saat 04.00 sıralarında meydana geldiği, saldırının ardından Kosova Polisi’ne bağlı olay yeri inceleme ekibinin çalışma başlattığını belirtti. Olay yerinde 1 taş ve içinde benzin ya da molotof karışımı olduğu şüphe edilen 2 şişe bulunduğunu kaydedilen açıklamada, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosluğu’na yapılan saldırı ile ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını ve bu şüphelilerin evlerinde arama yapıldığını ancak aramalarda şüpheli bir duruma rastlanmadığını açıkladı.

ETİKETLER

kosovabüyükelçilikprizen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24