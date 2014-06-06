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Dünya

Kosova'da termik santralde patlama

Kosova A termik santralinde meydana gelen patlamada en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı belirtiliyor

06 Haziran 2014 21:47

Kosova'nın başkenti Priştine yakınlarındaki Kosova A termik santralinde meydana gelen patlama kentin birçok yerinden duyuldu. Kosova Elektrik Kurumu (KEK) basın sözcüsü Arbem Cuka’dan patlamayla ilgili kısa bir açıklama yaptı.

Radikal'de yer alan habere göre, Cuka, Kosova A termik santralinin kazanlarından birinde meydana gelen patlama sonucunda en az 3 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin de yaralandığını söyledi. Patlamaya neyin yol açtığı henüz kesinleşmezken, ilk yardım ekipleri ve polisin olay yerinde çalışmalarının sürdüğü belirtildi. 

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