Kosova'da termik santralde patlama

Kosova'nın başkenti Priştine yakınlarındaki Kosova A termik santralinde meydana gelen patlama kentin birçok yerinden duyuldu. Kosova Elektrik Kurumu (KEK) basın sözcüsü Arbem Cuka’dan patlamayla ilgili kısa bir açıklama yaptı.

Radikal'de yer alan habere göre, Cuka, Kosova A termik santralinin kazanlarından birinde meydana gelen patlama sonucunda en az 3 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin de yaralandığını söyledi. Patlamaya neyin yol açtığı henüz kesinleşmezken, ilk yardım ekipleri ve polisin olay yerinde çalışmalarının sürdüğü belirtildi.