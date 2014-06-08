Kosova’da seçim heyecanı



Son kamuoyu yoklamalarına göre, Başbakan Haşim Taci'nin liderliğindeki Kosova Demokrasi Partisi'nin (PDK) oyların üçte birini alarak seçimden zaferle çıkması bekleniyor. Ancak Taci'nin hükümet kurabilmek için koalisyon ortağına ihtiyacı olacağı ifade ediliyor. 46 yaşındaki Başbakan Taci, mayıs ayında ülke ordusunun kurulmasına ilişkin tartışmalar sonrası, erken seçime gidileceğini duyurmuştu. Kosova'da yaklaşık 1 milyon 800 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Kosova'daki seçimlerde özellikle Sırp azınlığın oy kullanıp kullanmayacağı merakla bekleniyor. Seçimden kısa bir süre öncesine kadar Sırp siyasiler boykot tehdidinde bulunmuş, ancak Belgrad yönetiminin baskısı üzerine boykottan vazgeçilmişti. Ülkenin kuzeyindeki Sırp azınlık, Kosova yönetimini tanımıyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) verilerine göre, ülke nüfusunun yüzde 91'ini Arnavutlar, yüzde 4'ünü Sırplar, yüzde 5'ini ise diğer azınlıklar oluşturuyor. Sırbistan Kosova'nın bağımsızlığını tanımazken, geçen yıl AB'nin arabuluculuğuyla iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini öngören bir anlaşma imzalanmıştı. İlişkilerin normalleşmesi, Sırbistan ile AB'ye tam üyelik müzakerelerinin başlatılmasının ön koşuluydu.