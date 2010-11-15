-KOSOVA'DA SEÇİM HAZIRLIKLARI PRİŞTİNE (A.A) - 14.11.2010 - Kosova'da yaşanan siyasi krizin ardından 12 Aralık 2010'da yapılacak olağanüstü seçime 28 siyasi parti, koalisyon ve yurttaş girişiminin katılacağı bildirildi. Kosova Merkez Seçim Komisyonu (MSK), siyasi partilerin aday bildirimi ve eksik belgelerin tamamlama süresinin önümüzdeki hafta ortasına kadar uzattığını açıkladı. Türk toplumu ilk defa iki siyasi partiyle seçime gidiyor. 20 yıllık bir geçmişi olan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) ve bu yıl kurulan Mamuşa merkezli Kosova Türk Partisi'nin (KTP), 2 kontenjan milletvekilinin dışında, milletvekili çıkarmalarını sağlayacak oylar için yarışmaları bekleniyor. Altı partiyle koalisyon kuran eski muhalefet partisi Yeni Kosova İttifakı (AKR), MSK tarafından oluşturulan liste sıralamasına göre, birinci sırada bulunuyor. "Vetvendosje" (Kendin karar al)Hareketi 4'üncü, KTB 11’inci, KDTP ise 22’nci sırada yer alıyor. Seçime katılacak partiler içinde Arnavutların çoğunluğu oluşturdukları parti sayısı 7 iken, kalan diğer partileri Türk, Boşnak, Sırp, Karadağlı, Roman, Mısırlı, Aşkalı, Goralı partiler oluşturuyor. Sırp medyasına göre, 10 Sırp partisinin seçime katılması bekleniyor. Bu akşam Kosova Cumhurbaşkanlığı görevini vekaletten yürüten Yakup Krasniçi ile bir araya gelen seçimlere katılacak siyasi partilerin temsilcileri, Seçimde Özgür ve Onurlu Davranış Kodu'nu imzaladı. MSK'nın kararına göre, 120 sandalyeli Kosova Meclisi'ne girebilmek için partilerin seçim kampanyası, 1 Aralıkta başlayacak ve 10 gün sürecek. Kosova Anayasası'na göre 120 sandalyeli mecliste, 10'u Sırp ve kalan 10'u öteki azınlıklara ayrılırken, geriye kalan 100 sandalye en çok oy kazanan partilerin olacak. Ekim ayında Kosova Cumhurbaşkanı Famir Seyidu'nun görevinden istifa etmesinin ardından, koalisyon hükümetinden liderliğini yaptığı Kosova Demokratik Birliği'nin çekilmesiyle ortaya çıkan siyasi krize çözüm amacıyla olağanüstü seçime gitme kararı alınmıştı. 12 Aralık'ta yapılacak olağanüstü seçimler, 2008'de bağımsızlığını ilan eden Kosova Cumhuriyeti'nde, ilk seçimleri oluşturuyor. Bu arada, Kosova Demokratik Türk Partisi'nin (KDTP) eski ilk kadın milletvekili Nafiye Gaş, Adalet Partisi'nin (PD) milletvekili adayı olarak seçime gireceğini açıkladı. Gaş, PD'nin programını beğenmenin dışında, bu partinin Türklere ve Türkçe'ye gösterdiği sıcaklığı takdirle karşıladığını söyledi.