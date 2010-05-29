Kosova'da seçim gerginliği

T24- Kosova'nın kuzeyinde Sırpların çoğunlukta olduğu Mitroviça şehrinin kuzey bölümünde yarın yerel seçimlerin yapılacak olması, Kosova'da büyük kaygılara yol açtı. Kosova'da yasa dışı olarak ilan edilen Sırbistan destekli seçimlerin yapılmasına tepki olarak da, şehrin güney Arnavut bölümünde geniş katılımlı protesto gösterisi düzenlenecek.



Şehri ikiye bölen köprünün her iki ucunda artan tansiyonun çatışmaya dönüşmesinden endişe ediliyor. Eski Kosova Kurtuluş Ordusu mensupları UÇK'lılar tarafından düzenlenecek olan protestolarda ,Kosova'nın toprak bütünlüğünün korunması talep edilecek. Mitroviça protestolarına AB Misyonu "EULEX" karşıtı eylemleriyle tanınan "Vetvendosje" (Kendin Karar Al) hareketi mensupları da katılarak destek verecek.



Bölünmüş Mitroviça şehri, Kosova'nın özgürlüğe kavuştığı 1999 yılından beri, Kosova'nın kanayan yarası olmayı devam ediyor. Şehri ikiye bölen İbre nehrinin kuzey bölümünde çoğunlukta olan Kosovalı Sırplar, Kosova'nın yasalarını tanımamakla birlikte Sırbistan yönetiminden gelen talimatlarla, bağımsız Kosova ile bütünleşmeyi reddetmekteler.



Mitroviça'nın kuzeyi ve Sırbistan sınırına yakın Srıpların çoğunlukta olduğu diğer şehirler de, Kosova'nın bağımsızlığına karşı çıkmakta. AB'nın Adalet ve Polis Misyonu EULEX ve uluslararası camia, soruna henüz bir çözüm bulmuş değiller.