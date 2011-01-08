-KOSOVA'DA SANDIĞA GİDİYOR PRİŞTİNE (A.A) - 08.01.2011 - Kosova'da 12 Aralıkta yapılan genel seçimlerde usulsüzlük gerekçesiyle oylamanın yenilenmesi kararlaştırılan 5 belediyede yarın kısmi seçim yapılacak. Drenas, Skenderay, Deçan, Malişeva ve Liplan'da toplam 185 oylama yerinde seçmenlerin yeniden oy kullanmaları bekleniyor. Bu belediyelerde milletvekili adaylarının üç günlük kampanyanın ardından başlayan seçim suskunluğu devam ediyor. Merkez Seçim Komisyonu'ndan (MSK) yapılan açıklamaya göre, yarın sabah 7'de başlayarak, akşam saat 19'a kadar sürecek oylama sürecini, 352'si yabancı olmak üzere 2 bin 565 gözlemcinin izleyeceği bildirildi. Genel seçimlerde usulsüzlük gerekçesiyle oyların yüzde 40'ının yeniden sayılması nedeniyle kesin sonuçların bildirilmesinde gecikme olacağı kaydediliyor. Öte yandan Dardania Demokratik Birliği (LDD), Skenderay'da yapılacak oylamaya katılmayacaklarını bildirdi. Bu arada, seçime katılan siyasi partilerin oylama sürecinde usulsüzlük şikayetleri üzerine Kosova Yüksek Mahkemesi, Mitroivça'da toplam 29 oylama yerinden 24'ünde oylamanın yenilenmesi yönünde karar alırken, MSK Mitroviça'da seçimlerin ne zaman yenileceği konusunda bir tarih açıklamadı. Genel seçimlerle ilgili açıklanan ilk kısmi sonuçlara göre, Başbakan Haşim Taçi'nin liderliğindeki Kosova Demokrasi Partisi (PDK) birinci, eski hükümet ortağı Kosova Demokratik Birliği (PLDK) ikinci ve seçimlere ilk defa katılan ''Vetvendosje'' (Kendin Karar Al Hareketi), üçüncü sırada yer aldı. Yarın yapılacak kısmi seçim oylarının sayımının ardından, koalisyon hükümetinin ortakları da belirlenmiş olacak. Seçim zaferine güvenen Başbakan Haşim Taçi, Şubat ortasında yeni hükümeti kuracaklarına dair açıklamada bulunmuştu. Uluslararası Sivil Daire Başkanı (İCO) Pieter Feith ise, kısmı seçim yinelenmesine rağmen, 12 Aralıkta yapılan genel seçimlerin yapıcı bir hava da gerçekleştiğine ve seçim sonuçlarının Kosova'nın uluslararası imajına yansıyacağını söyledi.