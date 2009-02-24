Kosova'da sağlık işçileri grevde

Kosova'da yaklaşık 13 bin sağlık işçisi, geçen yıl Ekim ayında alınan zam kararının uygulanmaması nedeniyle genel greve gidiyor.



Kosova'da yaklaşık 13 bin sağlık işçisi, geçen yıl Ekim ayında maaşlarına zam yapılması konusunda hükümet ile sendika arasında varılan anlaşmanın uygulanmaması üzerine bugün genel greve girdi.



Sağlık Sendikası'nın çağrısına uyarak greve katılan işçiler, istekleri yerine getirilinceye kadar grevin süreceğini açıkladı. Grev dolayısıyla Kosova'da sadece acil hastalara sağlık hizmeti veriliyor. Sendika Başkanı Aslan Bayrami, hükümetin Ekim ayında varılan anlaşmayı yürürlüğe koyduğunu resmen açıklaması durumunda greve son vereceklerini bildirdi.



Sağlık Bakanı Aluş Gaşi ise anlaşmanın yürürlüğe girdiğini öne sürdü. Gaşi, "Anlaşmayı uygulayacağız, bunun için greve gerek kalmamıştır" dedi. Kosova'da sağlık personeli 150 ile 350 euro arasında maaş alıyor.