T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kosova'da polise el bombalı saldırı

04 Mayıs 2009 21:38

Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça'da Arnavutların kendi evlerine dönmelerini engellemek amacıyla eylem yapan Sırp göstericilerin, olaya müdahale eden güvenlik güçleri üzerine el bombası attıkları, bombanın patlamaması sayesinde faciadan dönüldüğü bildirildi.

Mitroviça Polis Sözcüsü Besim Hoti, 100 kadar Sırp protestocunun, savaş sırasında yıkılan evlerini tamir etmeye çalışan Arnavutları protesto eylemi düzenleyerek engellemek istediklerini söyledi. Kosova Polisi ile Avrupa Birliği Kosova Misyonu (EULEX) Polisinin duruma müdahale ettiğini ve göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullandığını ifade eden Hoti bu sırada Sırp göstericilerin polislerin üzerine bir el bombasını attığını ve şans eseri bombanın patlamadığını açıkladı. Hoti, "Eğer bomba patlasaydı tam bir facia olacaktı" dedi.

Sırplar, savaş sırasında Mitroviça'dan kaçmak zorunda kalan Arnavutların geri dönerek evlerini tamir etmelerini engellemeye çalışıyor. Sırp yetkililer, Sırbistan'daki Kosovalı Sırp mültecilerin evlerine dönüşü sağlanmadıkça, Arnavutların Mitroviça'nın kuzey kesimine geri dönüşüne izin verilmeyeceği yönünde açıklama yapıyorlar.

Mitroviça'daki son olaylar Kosova yönetimi ile EULEX diplomatları tarafından kınandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24