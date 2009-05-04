Kosova'da polise el bombalı saldırı

Kosova'nın kuzeyindeki Mitroviça'da Arnavutların kendi evlerine dönmelerini engellemek amacıyla eylem yapan Sırp göstericilerin, olaya müdahale eden güvenlik güçleri üzerine el bombası attıkları, bombanın patlamaması sayesinde faciadan dönüldüğü bildirildi.



Mitroviça Polis Sözcüsü Besim Hoti, 100 kadar Sırp protestocunun, savaş sırasında yıkılan evlerini tamir etmeye çalışan Arnavutları protesto eylemi düzenleyerek engellemek istediklerini söyledi. Kosova Polisi ile Avrupa Birliği Kosova Misyonu (EULEX) Polisinin duruma müdahale ettiğini ve göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullandığını ifade eden Hoti bu sırada Sırp göstericilerin polislerin üzerine bir el bombasını attığını ve şans eseri bombanın patlamadığını açıkladı. Hoti, "Eğer bomba patlasaydı tam bir facia olacaktı" dedi.



Sırplar, savaş sırasında Mitroviça'dan kaçmak zorunda kalan Arnavutların geri dönerek evlerini tamir etmelerini engellemeye çalışıyor. Sırp yetkililer, Sırbistan'daki Kosovalı Sırp mültecilerin evlerine dönüşü sağlanmadıkça, Arnavutların Mitroviça'nın kuzey kesimine geri dönüşüne izin verilmeyeceği yönünde açıklama yapıyorlar.



Mitroviça'daki son olaylar Kosova yönetimi ile EULEX diplomatları tarafından kınandı.

