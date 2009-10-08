Kosova'da öldürülenlerin listesi açıklandı

Kosova'da 1998-2000 yılları arasındaki savaş sırasında öldürülen ve kaybolanların listesi açıklandı.

Sırbistan İnsan Hakları Merkezi Müdürü Nataşa Kandiç, 3 yıllık çalışmanın ardından, Kosova'da 1998-2000 döneminde toplam 13 bin 421 kişinin öldürüldüğünün veya kaybolduğunun belirlendiğini bildirdi. Kandiç hazırlanan listenin, kurbanların yüzde 98'ini kapsadığını bildirdi.

Kamuoyuna açıklanan listeye göre, 1 Ocak 1998-31 Aralık 2000 tarihleri arasında toplam 13 bin 421 kişi öldürüldü veya kayboldu. Kayıpların hayatından ümit kesilmiş durumda. Listeye göre, kurbanların 10 bin 533'ü Arnavut, 2 bin 238'i Sırp, 126'sı Rom, 100'ü Boşnak, 40'ı Karadağlı, 25'i Haşkalı ve 18'i Mısırlı. Listede 13 Türk, 10 Macar, 8 Goralı, 4 Makedon, 3 Rus, 2 Bulgar, 2 Çek, 2 Hırvat, 2 Sloven ve 1 Slovak'ın da isimleri bulunuyor.

Nataşa Kandiç, toplam 294 kurbanın ise milliyetlerinin henüz tespit edilemediğini açıkladı.