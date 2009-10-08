T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kosova'da öldürülenlerin listesi açıklandı

08 Ekim 2009 17:35

Kosova'da 1998-2000 yılları arasındaki savaş sırasında öldürülen ve kaybolanların listesi açıklandı.
     Sırbistan İnsan Hakları Merkezi Müdürü Nataşa Kandiç, 3 yıllık çalışmanın ardından, Kosova'da 1998-2000 döneminde toplam 13 bin 421 kişinin öldürüldüğünün veya kaybolduğunun belirlendiğini bildirdi. Kandiç hazırlanan listenin, kurbanların yüzde 98'ini kapsadığını bildirdi.
     Kamuoyuna açıklanan listeye göre, 1 Ocak 1998-31 Aralık 2000 tarihleri arasında toplam 13 bin 421 kişi öldürüldü veya kayboldu. Kayıpların hayatından ümit kesilmiş durumda. Listeye göre, kurbanların 10 bin 533'ü Arnavut, 2 bin 238'i Sırp, 126'sı Rom, 100'ü Boşnak, 40'ı Karadağlı, 25'i Haşkalı ve 18'i Mısırlı. Listede 13 Türk, 10 Macar, 8 Goralı, 4 Makedon, 3 Rus, 2 Bulgar, 2 Çek, 2 Hırvat, 2 Sloven ve 1 Slovak'ın da isimleri bulunuyor.
     Nataşa Kandiç, toplam 294 kurbanın ise milliyetlerinin henüz tespit edilemediğini açıkladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24