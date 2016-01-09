Kosova'da muhalefet yanlılarından Başbakanlık binasına taş ve molotof kokteyli

Kosova'da hükümeti protesto eden göstericiler Başbakanlık binasına taş ve Molotof kokteyli attı. Birkaç saat devam eden olaylarda bir polis ve birkaç gösterici yaraladı.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, muhalefet partilerinin liderleri Visar Ymeri, Ramuş Haradinay ve Fatmir Limay ile aktivistleri Milli Kütüphane önünde buluştuktan sonra Başbakanlık Binası önündeki binlerce kişiye hitap etti. Kosova'nın Geleceği Birliği Parti Başkanı Ramuş Haradinay daha iyi bir gelecek için hükümetin istifasını istediğini belirtirken, "Ordusu olmayan bir Kosova’ya hayır, Sırp Belediyeler Birliği’ne hayır, sınırların yeniden belirlenmesine hayır, Kosova’yı fakirleştiren yolsuzluğa hayır." ifadelerini kullandı.

Vetvendosye Parti Başkanı Visar Ymeri de konuşmada hükümet gidene kadar protestoların devam edeceği söyledi. Ymeri, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Başbakan İsa Mustafa ve yardımcısı Haşim Thaçi'nin Sırp Belediyeler Birliği’nin kurulması için mücadele ederek ülkeyi tehdit ettiklerini öne sürdü.

Muhalefet parti liderlerinin konuşmaları ardından göstericiler başbakanlık binasına taş atmaya başladı. Yapılan anonslara rağmen taş atmaya devam eden maskeli göstericiler, Molotof kokteyli ile binanın cephesinin alev almasına sebep oldu. Çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Polisin müdahalesi ile ara sokaklara çekilen göstericiler, güvenlik güçlerine de Molotof kokteyli ile saldırdı. Birkaç saat devam eden olaylarda bir polis ve birkaç gösterici yaraladı.

Şiddeti kınayan Kosova Cumhurbaşkanı Atifete Yahyaga, muhalefet partilerinden, şiddetle aralarına mesafe koymalarını istedi.