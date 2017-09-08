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Dünya

Kosova'da Meclis Başkanı, 3 ay sonra seçildi

Kadri Veseli, bir önceki dönem de Meclis Başkanlığı yapmıştı

08 Eylül 2017 00:11

Kosova'da 11 Haziran'da yapılan erken genel seçimin ardından bugün düzenlenen oturumda, Kosova Demokratik Partisi (PDK) Milletvekili Kadri Veseli, 62 milletvekilinin oyu ile yeni Meclis Başkanı seçildi.

Geçen dönem de meclis başkanlığı yapan Veseli, erken genel seçimden  yaklaşık 3 ay sonra oturuma katılan 114 milletvekilinden 62'sinin desteğini  alarak yeni meclis başkanı oldu.
 
Meclis Başkan Yardımcılıklarına da Kosova Demokratik Türk Partisi  (KDTP) Milletvekili Müfera Şinik, PDK Milletvekili Cavit Haliti, Kendin Karar Al  Hareketi Milletvekili Aida Derguti, Kosova Demokratik Birliği (LDK) ve Alternatif  Partisinden oluşan ittifakın milletvekili Kuytim Şala ve Sırp Listesinden Slavko  Simic seçildi.
 
Veseli, bugünün Kosova'nın parlamenter tarihi için önemli bir gün  olduğunu söyledi.
 
Tarihte bugün, 7 Eylül 1990'da Kosova'nın ilk anayasasının mecliste  kabul edildiğini hatırlatan Veseli, kendisine bu görevi layık gören  milletvekillerine teşekkür etti.
 
Veseli, "Kosova halkını temsil eden en yüksek kurumun başında olmak  benim için özel bir onurdur. Önceki yasama döneminde olduğu gibi bu dönemde de  Meclis Başkanlığı olarak halkın ulusal birlik, iş birliği ve Meclisteki siyasi  güçler arasındaki anlayış iradesinin yansıtılmasına çaba göstereceğim." diye  konuştu.
 
Seçimin galibi olan PDK, Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) ve  Kosova İçin Girişim (NİSMA) öncülüğündeki "PAN" ittifakının başbakan adayı Ramush  Haradinaj'a hükümeti kurma görevini vereceğini bildiren Veseli, Mecliste yeni  hükümetin güven oylamasının yapılacağı oturumun 9 Eylül'de düzenlenmesinin  planlandığını aktardı.
 
Öte yandan eski Kosova Cumhurbaşkanlarından Behçet Pacolli, genel  başkanlığını yaptığı Yeni Kosova İttifakı (AKR) olarak seçim öncesinde LDK ve  Alternatif Partisi ile girdikleri ittifaktan ayrıldıklarını ve "PAN" ittifakına  katıldıklarını duyurmuştu.
 
Meclis başkan ve başkan yardımcılarının seçileceği oturum daha önce 3,  4, 10, 14 ve 25 Ağustos tarihlerinde düzenlenmiş, PAN ittifakı milletvekillerinin  meclis oturumunda yer almaması nedeniyle bir kaç kez ertelenmişti.
 
Erken genel seçime nasıl gelindi?
 
Kosova'da, mayıs başında muhalefetin talebi üzerine hükümet için  mecliste güven oylaması yapılmış, koalisyon hükümetinin ortaklarından PDK'nın da  desteğiyle hükümet düşürülmüş ve meclis feshedilmişti.
 
Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, meclisin feshedilmesinin ardından 11  Haziran'da erken genel seçime gidileceğini açıklamıştı.
 
Seçimde, 19 siyasi parti, 5 ittifak ve 2 sivil inisiyatiften 971  milletvekili adayı 120 üyeli meclise girebilmek için yarışmıştı.
 
Seçimde PDK, AAK ve Kosova İçin Girişim öncülüğündeki "PAN" ittifakı  39 milletvekili çıkarmış, "PAN" ittifakını, 32 milletvekili çıkaran Kendin Karar  Al Hareketi ve 29 milletvekili çıkaran LDK, AKR ve Alternatif Partisinden oluşan  ittifak takip etmişti.
 
Sırp Listesi seçimde 9 milletvekili çıkarırken, Sırp Liberal Partisi  (SLS) 1, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2 ve diğer azınlıklar 8  milletvekilini meclise yollamıştı.
 

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