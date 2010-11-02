-KOSOVA'DA HÜKÜMET DÜŞTÜ PRİŞTİNE (A.A) - 02.11.2010 - Kosova'nın, 2008 yılında Sırbistan'dan bağımsızlık kazanılmasını sağlayan Başbakan Haşim Taçi hükümeti, parlamentodaki güvensizlik oyuyla düşürüldü. Parlamentoda bugün yapılan güven oylamasının hükümet aleyhine sonuçlanmasından sonra 45 gün içerisinde erken seçime gidilmesi gerekecek. Cumhurbaşkanının istifası ve Taci'nin koalisyon hükümetinin çökmesi, ülkeyi birkaç haftadır siyasal krize sürüklemişti. Erken seçime gidilmesi, AB girişimiyle düzenlenmesi planlanan Kosova-Sırbistan görüşmelerinin de ertelenmesine yol açabilecek.