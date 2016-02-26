Kosova’da Haşim Taci Cumhurbaşkanı seçildi

Kosova meclisinde yapılan oylamanın üçüncü turunda, Kosova Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı Haşim Taçi, ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Hürriyet’in haberine göre, Kosova Meclisi’nde Cumhurbaşkanlığı için oylama yapılırken, muhalifler dışarıda polisle çatıştı. Meclis binasına Molotof kokteyli fırlatan göstericilere TOMA, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale edildi. Pristine’nin birçok bölgesinde yayılan olaylarda çok sayıda muhalefet taraftarı gösterici ve polis yaralandı. Göstericiler ara sokaklara kaçarken, polis bazılarını gözaltına aldı. Kosova sokaklarına yayılan olaylarda 20’nin üzerinde yaralı bulunuyor.