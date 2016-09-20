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Kosova'da ders kitaplarındaki Türkiye haritası tartışma yarattı

"Okulları ziyaret edip haritaları tekrar gözden geçireceğiz"

20 Eylül 2016 17:35

Kosova’nın Prizren şehrinde okullara dağıtılan coğrafi haritalarda Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinin Ermenistan; Güney Doğu Anadolu bölgesinin ise Kürdistan olarak çizilmesi tepkilere neden oldu. Eğitim Bakanlığı’nın dağıtımını koordine ettiği kitaplardaki haritalarda her hangi bir anormallik olmadığı; Arnavutluk’tan Kosova’ya ücretsiz olarak gönderilen ve bir takım kuruluşlarca dağıtıldığı tespit edilen haritalarda bu haritanın yer aldığı belirtildi.

Doğan Haber Ajansı'na (DHA) Kosova Eğitim Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Prizren Eğitim Müdürlüğü’nde Türkçe Eğitim Sorumlusu Ferdi Kovaç, Kosova Eğitim Bilim ve Teknoloji Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak kitap ve diğer araç ve gereçleri dağıttıklarını ancak Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılan haritalarda bu tür bir durumun olmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Kovaç: Art niyetli kurumlar 'yardım' olarak dağıtıyor

Kovaç, "Ancak bazı dış ülkeler ve art niyetli dernek ve kuruluşlar aleni veya gizli bir şekilde bunları ’yardım’ olarak dağıtıyor. Bunun bilincinde olan öğretmenlerin bunları kullanmama inisiyatifleri var. Ancak bazı art niyetli öğretmenler ek kaynak olarak bu tür haritaları okullarda kullanıyorlarmış. Bu bilgiye biz de yeni ulaştık. Prizren Eğitim Müdürlüğü olarak bunun takipçisi olacağız. Okulları ziyaret edip haritaları tekrar gözden geçireceğiz" diye konuştu.

Prizren’de 7 ilköğretim okulu, 4 lise bulunuyor. Prizren’de yaşayan Türkler haritaya ve bunu ülkeye gönderen Arnavutluk’a tepki gösterdi. Haritaların Kosova’da diğer kentlere de gönderilip gönderilmediği araştırılıyor.

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