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Dünya

Kosova’da basın özgürlüğü paneli

04 Mayıs 2009 20:55

Kosova Profesyonel Gazeteciler Derneği (AGPK), BM Kalkınma Programının (UNDP) desteğiyle 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla panel düzenledi.

Panele katılan Kosovalı gazeteciler, ülkedeki basın özgürlüğünün yeterli olmadığını ifade etti.

Konuşmacılar, iktidarın medya kuruluşlarının ağır ekonomik durumundan yararlanarak, bazılarının kapanması, ekonomik ve siyasi çıkarları doğrultusunda yenilerinin açılması için çalıştığını öne sürdü.

Gazetecilerin görevlerinde çeşitli engellerle karşılaştığına, zaman zaman saldırılara uğradığına işaret edilen panele katılan Kosova Türk Gazeteciler Derneği (KTGD) temsilcileri, Türkçe yayımlanan medyanın zor durumda bulunduğuna işaret ederek, iki yıl içinde 2 Türkçe gazetenin ekonomik koşullar yüzünden kapandığını ve bugün Türkçe tek gazete bile çıkmadığını vurguladı. Temsilciler, hükümetin desteği olmadan etnik topluluklara ait medya kuruluşlarının ayakta kalamayacağını belirtti.

Sırp temsilciler ise, temel insan haklarının çiğnendiğini ifade ederek, bazı medya kuruluşlarının etnik topluluklar arasında nefreti körükleyen yayınlarını kınadı.

KTGD bildirisi

Öte yandan KTGD'nin Dünya Basın Özgürlüğü günü dolayısıyla yayımladığı bildiride, çok etnikli bir Kosova'da Türkçe medyanın, toplumsal uzlaşma ve kalkınmaya katkıda bulunmak için toplumsal ve kurumsal desteğe ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Ekonomik sıkıntılar yüzünden önce Kosova Haber gazetesinin, geçen yıl da yaklaşık 10 yıldır yayımlanan Yeni Dönem gazetesinin kapandığı hatırlatılan bildiride, Kosova'da Türklerin bir yıldır yerel gazetesi bulunmadığı, Prizren Radyosunun da 30 yıldır sürdürdüğü Türkçe yayınların da parasızlık yüzünden kesilmek üzere olduğu bildirildi.

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