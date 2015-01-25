Kosova'da protestocular Başbakanlık binasını taş yağmuruna tuttu

Kosova'nın Başkenti Priştine'de, Kosovalı anneler için 'vahşi' ifadesini kullanan Topluluklar ve Geri Dönüş Bakanı Aleksandar Jablanoviç'i protesto eden göstericilerden bazıları Başbakanlık binasına saldırdı.

Özel bir şirkete ait olan Tepçe Maden Ocağı'nın kamusallaştırılmasını da isteyen göstericilerden bazıları Başbakanlık binasına saldırdı.



Muhalefet partileri ile üniversite öğrencilerinin de destek verdiği 'Başbakan görevden al, Trepçe Kosovanın'dır' protestosuna yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Tepçe Maden Ocağı'nın da kamusallaştırılmasını isteyen kalabalık Priştine Üniversitesi'nden başbakanlık binasına yürüdü.

Bakan hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Annelerin Çağırısı Başkanı Mürvete Kumova burada yaptığı konuşmada, savaşta Sırplar tarafından öldürülen 12 bin kişinin anneleri olarak, yaşananlardan dolayı özür beklerken bizi rencide etmesi nedeniyle Sırp bakan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.



Kumava, Başbakan İsa Mustafa'dan Sırp Bakan'ın 26 Ocak Pazartesi günü saat 18.00'e kadar görevden alınmasını istedi. Bakan'ın görevden alınmaması halinde salı günü daha büyük bir gösterinin düzenleneceği belirtildi.

Başbakanlık binasına taş yağmuru

Açıklamaların ardından bir grup, Başbakanlık binasını taş yağmuruna tuttu. Başbakanlık binasının camları kırılırken polis göstericilere biber gazı ile müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından dağılan grup, yeniden toplanarak polise çatıştı. Başbakanlık binasında maddi hasar oluşurken resmi olmayan bilgilere göre, olaylar sırasında 7'si polis olmak üzere 18 kişi yaralandı, 4 kişi de gözaltına alındı.