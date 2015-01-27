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Dünya

Kosova'da bakan protestosu; 52'si polis, 110 kişi yaralandı

Kosova'da anneler için 'vahşi' diyen bakanın görevden alınmamasını protesto eden grup Başbakanlık binasına yürüdü

27 Ocak 2015 19:51

Kosovalı annelere 'vahşi' diyen Topluluklar ve Geri Dönüş Bakanı Aleksandar Jablanoviç'in halen görevden alınmayışını protesto eden Vetvendosye Hareketi üyeleri, Kosova'nın Başkenti Priştine'de bulunan Başbakanlık binası önünde gösteri yapmak isteyince polis müdahalede bulundu. Göstericilerin taş yağmuruna polis de biber gazı ile müdahale etti. Çıkan çatışmada 52’si polis olmak üzere 110 kişi yaralandı. 

Saat 12 sularında Vetvendosye Hareketinin düzenlendiği protestolar sakin başladı. 10 bin kişinin hazır bulunduğu protestolarda, AAK partisi milletvekili Donika Kaday Buyupi konuşmaya başladığı anda, Kosova polisi başbakanlık binası önünde toplanan ve barikatları aşmaya çalışan göstericileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmaya başladı.

Polis zırhlı araçlarla protesto edenlere müdahale etti. Kosova Polisi plastik mermi de kullanmaya başladı. Sakin başlayan protestolar çatışmaya dönüştü ve olaylar Priştine geneline yayıldı. 

Gazdan ve plastik mermilerden kaçan göstericiler Zahir Payaziti Meydanı’na doğru kaçmaya başladı. Polisin çok sayıda eylemciyi gözaltına aldığı gösterilerde müdahale devam ediyor.

Polis Zahir Payaziti Meydanı’nda göstericileri tazyikli su, gaz ve plastik mermilerle ile uzaklaştırmaya çalışıyor. Göstericilerin polise taş ve soplarla saldırıyor.

Protesto sırasında yaralanan Vetvendosye Hareketi lideri Albin Kurti DHA’ya konuştu. Bugünkü protestolarda yaralanan Vetvendosye Hareketi lideri Albin Kurti, Kosova Polisinin müdahalesini ve plastik mermi kullanmasını  kınayarak, Kosova Hükümetinin, Sırp yanlısı bir hükümet olduğunu ileri sürdü. Kurti, protestoların yalnız Priştine’de kalmayıp Kosova geneline yayılacağını belirtti.

 

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