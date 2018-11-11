Kosova'da Atatürk'ü anma etkinliği

Enis Tabak / Prizren, 11 Kasım (DHA) - Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, doğup büyüdüğü Rumeli topraklarında ölümünün 80\'inci yılında çeşitli etkinliklerle anıldı.

Kosova\'da yer alan Filizler Atatürkçü Türk Kültür ve Sanat Derneği tarafından bu yıl 22.’si düzenlenen, üç günlük “Atatürk\'ü Anma Etkinlikleri”, dün akşam düzenlenen “Bir sevdadır seni yürekte taşımak” programıyla sona erdi.

Kosovalı Türk ilkokul öğrencilerinin gösterileri ve Ankara Hamoy Halk Müziği Oyunları ve Araştırma Eğitim Korosu\'nun konseri büyük ilgi gördü.

Prizren\'deki kültür evi salonunda düzenlenen geceye, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu Muavin Konsolos İsmail Cenk Şen, Kosova\'da KFOR bünyesinde görevli Türk subayları ile çok sayıda davetli katıldı. (Fotoğraflı)

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