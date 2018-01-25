Kosova'da, Afrin'de şehit düşen Türk askerleri için dualar okundu

Enis TABAK, Prizren, 24 Ocak (DHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, Afrin\'de terör örgütü PYD/PKK mensuplarına yönelik \"Zeytin Dalı Harekatı\" adıyla başlattığı operasyonun ardından, Kosova\'da, Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camii\'nde fetih Süresi ve dualar okundu.

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Kosova Koordinatörlüğü\'nce okunan duaya, Kosova\'da 1999 yılından bu yana görev yapan Türk subayları ile Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya ve KDTP Milletvekili Fikrim Damka\'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Kosova Koordinatörü Mustafa Tombay, Afrin\'de şehit düşenler ve gazi olanlar için dualar okudu.

KDTP Milletvekili Fikrim Damka, \"Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin girdiği her yere barış ve huzur girer\" dedi. Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç da Kosovalılar\'ın Türk kardeşleriyle birlikte dualar okuduğunu ifade etti.

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