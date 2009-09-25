Kosova'da AB polisine ateş açıldı

Kosova'nın kuzeyinde AB Kosova Misyonu'na (EULEX) ait bir araca ateş açıldığı bildirildi.



Kosova polisinin açıklamasına göre, Kosova-Sırbistan sınırında görev yapan gümrükçülerin araçlarına eskortluk yapan EULEX polis aracına hareket halindeyken ateş açıldı.



Mitroviça-Zubin Potok yolunda kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce açılan ateşte kurşunlardan birinin aracın arka kapısına isabet ettiği, araçta bulunanların zarar görmediği belirtildi.



Yetkililer, olayla ilgili EULEX polisine bağlı özel bir ekip tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığını açıkladı.