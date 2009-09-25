T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kosova'da AB polisine ateş açıldı

Kosova'nın kuzeyinde AB Kosova Misyonu'na (EULEX) ait bir araca ateş açıldığı bildirildi.

25 Eylül 2009 03:00

Kosova'nın kuzeyinde AB Kosova Misyonu'na (EULEX) ait bir araca ateş açıldığı bildirildi.

Kosova polisinin açıklamasına göre, Kosova-Sırbistan sınırında görev yapan gümrükçülerin araçlarına eskortluk yapan EULEX polis aracına hareket halindeyken ateş açıldı.

Mitroviça-Zubin Potok yolunda kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce açılan ateşte kurşunlardan birinin aracın arka kapısına isabet ettiği, araçta bulunanların zarar görmediği belirtildi.

Yetkililer, olayla ilgili EULEX polisine bağlı özel bir ekip tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24