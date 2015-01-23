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Dünya

Kosova yabancı ülkelere savaşmaya giden vatandaşlarına hapis cezası verecek

Kosova Meclisi, yabancı ülkelere savaşmak için giden ve burada çatışmalara katılan vatandaşlarına hapis cezası öngören yasa tasarısını, prensipte kabul etti

23 Ocak 2015 21:59

Kosova Meclisi, yabancı ülkelere savaşmak için giden ve burada çatışmalara katılan Kosova vatandaşlarına hapis cezası vermeye hazırlanıyor.

Kosova İçişleri Bakanı Skender Hyseni ile Sosyal Refah Bakanı Arban Abrashi tarafından tanıtılan kanun tasarısında, yabancı bir ülkedeki çatışmada yer alan ve savaşa katılmayı amaçlayarak çeşitli etkinlikler düzenleyen kişileri cezalandırmayı amaçlıyor. 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Kosova Meclisi'nde 12 red oyuna karşı 74 kişinin kabul oyuyla prensipte kabul edilen yasa tasarısına göre, Kosova dışında çatışan gruplara katılmak, böyle bir katılımı organize, finanse ya da teşvik etmek suç sayılacak. Bu suçu işleyenler ise 5 ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılacak.

Kosova Dışişleri Bakanı Haşim Taçi, böyle bir kanun tasarısının milli güvenlik açısından kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Ülke vatandaşlarının yurt dışındaki çatışmalara katılması durumunda ülkenin itibarının zedeleyeceğini belirten Taçi, bu olayların büyük sonuçlara yol açabileceğini ifade etti.

 

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