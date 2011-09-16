-Kosova ve Sırbistan'a itidal çağrısı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 16.09.2011 - Birleşmiş Milletler (BM), Kosova ve Sırbistan'ı itidale ve tek taraflı hareketlerden kaçınmaya davet etti. Sırbistan ve Rusya'nın talebiyle toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuşma yapan BM'nin barışı koruma operasyonları bölümü üst düzey yetkilisi Edmond Mulet, sınır anlaşmazlığı nedeniyle ilişkileri gerilen Kosova ve Sırbistan'a diyalog, uzlaşma ve barış çağrısında bulundu ve iki tarafın da tek taraflı hareketlerden ya da güç kullanımından kaçınması gerektiğini vurguladı. Mulet konuşmasında, Kosova hükümetinin, Sırbistan sınırındaki ihtilaflı iki geçiş noktasında gümrük kapısı açılmasına yönelik planların uygulanmasının, istikrarı tehlikeye atmasından ve şiddet olaylarının çıkmasına neden olmasından derin endişe duyduklarını söyledi. Mulet, bu kapsamda Kosova'daki BM Geçici Misyonu UNMIK'in iki tarafı sakinleştirmek amacıyla girişimler yaptığını, Genel Sekreterin özel temsilcisi Ferid Zarif'in de bu kapsamda önemli temaslarda bulunduğunu anlattı. Genel Sekreter de konuya ilişkin sorular üzerine yaptığı açıklamada, iki tarafı tek taraflı hareketlerde bulunmaktan kaçınmaya çağırarak Priştina ve Belgrad hükümetlerinden AB'nin iki taraf arasında başlattığı diyalog sürecine sadık kalmalarını istedi.