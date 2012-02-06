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Dünya

Kosova toprakları zehirli PRİŞTİNE (A.A)

06 Şubat 2012 21:16

-Kosova toprakları zehirli PRİŞTİNE (A.A) - 06.02.2012 - Avrupa Komisyonu'nun Kosova topraklarıyla ilgili yayınladığı bir raporda, Kosova topraklarının zehirlendiğini, bu topraklardan elde edilen ürünlerle beslenmenin Kosovalıların yaşamı için tehlikeli olduğu öne sürüldü. Priştine'de çıkan günlük Express gazetesinin ele geçirdiği belgelere dayandırdığı haberinde, bu belgelerin Kosovalı yurttaşların beslendikleri meyve, sebze, et ve süt ürünlerinin yaşamları açısından son derece tehlikeli hatta ölümcül olduğunu gösterdiği ifade edildi. Avrupa Komisyonu'nun "Kosova'da toprak kullanımıyla ilgili desteğin sürdürülmesi" başlıklı Raporu'nda (EULUP) sözkonusu tehlikeye işaret edildiği belirtiliyor. Bu yılın Ocak ayında, incelemelerini tamamlayan EULUP raporunda, tarım topraklarındaki kirlenmenin özellikle krom, nikel, kurşun, çinko ve arsenik gibi ağır metaller açısından normalin üzerinde olduğuna dikkat çekiliyor.

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