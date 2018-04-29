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BBC Türkçe

Kosova parlamentosu 6 Türk'ün gözaltına alınmasını araştırmak için komisyon kuruyor

Kosova parlamentosu, yapılan oylama sonucunda Gülen yapılanmasına bağlı olduğu iddia edilen 6 Türk'ün gözaltına alınması ve Türkiye'ye gönderilmesini araştırmak için bir komisyon kurma kararı aldı.

29 Nisan 2018 20:30

Kosova parlamentosu, yapılan oylama sonucunda Gülen yapılanmasına bağlı olduğu iddia edilen 6 Türk'ün gözaltına alınması ve Türkiye'ye gönderilmesini araştırmak için bir komisyon kurma kararı aldı.

6 Türk'ün gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alınması, Kosova televizyonlarında geniş yer bulmuş ve tepki toplamıştı.

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinac ise konuyla ilgili kendisine bilgi verilmediğini belirtmiş, İstihbarat Şefi ve İçişleri Bakanı'nı görevden almıştı.

Yapılan gözaltıları bir 'hata' olarak nitelendiren Haradinac, bağımsız bir soruşturma yürütülmesini istemişti.

120 koltuklu parlamentonun olağanüstü toplanmasına ön ayak olan Kosova'nın muhalif partisi Kosova Demokratik Ligi'nden (LDK) Avdullah Hoti, içlerinde öğretmenler ve okul yöneticileri olan altı Türk'ün gözaltına alınmasından ötürü 'şoke olduğunu' söyledi.

Hoti, "Priştine'deki yetkililer tarafından sorgulanmak yerine aceleyle Türkiye'ye gönderildiler" yorumunda bulundu.

İnsan Hakları Gözlemevi ise operasyonu eleştirerek gözaltın alınanların 'işkence riskinin bulunduğu bir ülkeye' gönderildiğini belirtti.

Başbakan Haradinac ise geçen gün bir televizyonda canlı yayında yaptığı konuşmasında, "ABD ve Avrupa Birliği'ne bu olayın bir hata olduğunun güvencesini verdim, onların anlayışına sığındığımı söyleyerek bunu telafi edeceğimi belirttim" açıklamasında bulundu.

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