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Dünya

KOSOVA MERKEZ BANKASI MÜDÜRÜ TUTUKLANDI PRİŞTİNE (A.A)

23 Temmuz 2010 16:23

-KOSOVA MERKEZ BANKASI MÜDÜRÜ TUTUKLANDI PRİŞTİNE (A.A) - 23.07.2010 - Kosova Merkez Bankası Müdürü Haşim Recepi, Kosova Özel Savcılık Dairesi'nin (ÖSD) emriyle bu sabah erken saatlerde evinde yapılan aramanın ardından tutuklandı.   Ülkedeki Avrupa Birliği Hukuk Misyonu'ndan (EULEX) yapılan açıklamada, başkent Priştine'de belirlenen 7 noktada, aralarında Merkez Bankası Müdürünün de bulunduğu bazı kişilerin evleri ve bir özel şirkette arama yapıldığı kaydedildi. EULEX'in denetimindeki aramaların, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kapsamında yapıldığı vurgulandı.  Kosova yönetimi, uluslararası kurumların raporlarında, özellikle yolsuzluk ve organize suçlarla mücadelede yeterli gayreti göstermemekle suçlanıyor. 

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