Kosova IMF üyesi oldu

Kosova, oy çoğunluğuyla Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) üyesi oldu.



Yapılan oylamada IMF üyesi 185 ülkeden 100;nün evet oyu kullandığı bildirildi. Kosova’nın üyeliğinin 8 Mayıs 2009 Cuma günü IMF tarafından resmen açıklanması bekleniyor.



Diğer uluslararası finans kurumlarının üyesi olabilmek için IMF üyeliğinin şart olduğunu belirten Kosova Maliye Bakanı Ahmet Şala, Kosova’ya Dünya Bankası üyeliği için kapıların açıldığını söyledi. Maliye Bakanı Şala, Kosova’nın hemen yatırması gereken 65 milyon Euro’luk ödemeden muaf tutulduğunu, IMF’den ucuz krediler almaya başlayabileceğini belirtti.



Kosova üyelik başvurusunu 10 Temmuz 2008'de yapmıştı.

