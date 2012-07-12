'Kosova cesedimi çiğnemeden BM'ye giremez'

Sırbistan Dışişleri Bakanı Vuk Yeremiç, "Kosova yönetimi cesedimi çiğnemeden Birleşmiş Milletler'e üye olamaz" açıklaması yaptı.

Güney Kıbrıs Rum kesimi Dışişleri Bakanı Kozaku Markulis'la Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da basın toplantısı düzenleyen Sırbistan Dışişleri Bakanı Vuk Yeremiç, Kosova'nın Birleşmiş Milletler'e yapacağı üyelik başvurusunun gereksiz bir provakasyondan ibaret olacağını iddia etti.

Kosovalı yetkililerin böyle bir girişimde bulunmayacağını umduğunu dile getiren Yeremiç, "Kosova yönetimi cesedimi çiğnemeden BM'ye üye olamaz" dedi.

Sırbistan Dışişleri Bakanı Yeremiç, BM Güvenlik Konseyi'nde veto hakkı bulunan Rusya ve Çin'in de Kosova konusunda Sırbistan'la aynı noktada olduğunu ifade etti. Bir ülkenin BM'ye üye olabilmesi için 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nin onayı gerekiyor.

NATO'dan Kosova'ya ziayaret

Kosova'da dün temaslarda bulunan NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen de, Batı Balkanlar'ın geleceğinin geçmişteki çatışmalarda değil, barış ve işbirliğinde olduğunu söyledi.

Rasmussen ve beraberindeki Kuzey Atlantik Konseyi heyeti, Kosova'daki temaslarını tamamladı.

NATO Genel Sekreteri Rasmussen, temaslarının ardından Priştine Uluslararası Havaalanı'nda düzenlediği basın toplantısında, NATO'nun Batı Balkanlar ve aynı zamanda Kosova'da tam anlamda istikrar ve güvenliğin sağlanması yönünde katkılarını sürdüreceğini belirtti.

Rasmussen, NATO komutanlığındaki barış gücünün 12 yıldır Kosova'da yaşayan herkes için tarafsız bir şekilde güvenliğin sağlanması için çaba harcadığını söyledi. (NTV)