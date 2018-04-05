Kosova Başbakanı'ndan Erdoğan'a: Hırsız!..

Kosova Başbakanı Ramuş Haradinaj, altı Gülen cemaati mensubunun MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirilmesiyle ilgili, “Kimse çıkıp da Kosova’dan bu şekilde adam kaçıramaz, bu bir çeşit hırsızlıktır” dedi.

Haradinaj, ‘kaçırma’nın ardından başlatılan soruşturmaya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği öfkeli tepkiye şaşırdığını söyledi.

Türk vatandaşlarının kendi bilgisi dışında ‘apar topar’ sınırdışı edildiğini kaydeden Haradinaj, içişleri bakanı ve istihbarat dairesi başkanının görevlerine son vermiş ve soruşturma başlatmıştı.

Erdoğan Haradinaj’ın bedel ödeyeceğini, iki yetkilinin görevlerini yaptığını, kovulmalarının ise tarihi bir hata olduğunu söylemişti.

"Yetkilerini aştılar"

Haradinaj iki ismin yetkilerini aştıklarını belirterek, “Oturma izinlerinin hızla iptal edilmesi, sınırdışı edilmelerindeki gizlilik ve benim konuyla ilgili haberdar edilmemiş olmam içişleri bakanı ve istihbarat dairesi başkanının kovulmalarına neden oldu” dedi.

Kosova başbakanı tutuklama, vize iptali ve sınırdışı işleminin üç saat içinde yapıldığını, kanuni süreçlere uygun yürütülmediğini ve yetkisiz bir eylemin söz konusu olduğunu kaydetti.

İstihbarat verileri altı Türk vatandaşının Kosova’yı tehdit edebilecek finansal işlem ve eylemlerde bulunduklarına dair bilgiler içerse de Haradinaj, bu kişilerin sınırdışı edilmesinde aceleci davranılmasının Avrupa Birliği’ne girmek isteyen Kosova için tehlikeli bir durum olduğunu ifade etti.

"Kimse bizim işimizi bizim yerimize yapamaz"

Haradinaj, bu kişilerle ilgili bilgilerin iç süreçlerden uygun şekilde geçirilmediği için derhal soruşturma başlatıldığını belirtti.

Kosova’da istihbarat dairesi başkanının görevden alınabilmesi için cumhurbaşkanının onayı gerekiyor. Ancak Cumhurbaşkanı Haşim Taci, önce konuyla ilgili kapsamlı soruşturma yapılması gerektiğini söylemişti.

Bu durumun Türkiye ile ilişkileri olumsuz etkilemesinden endişe edip etmediği sorulduğunda Haradinaj şöyle yanıt verdi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kişisel olarak tanımıyorum. Ancak Türkiye ile uluslararası düzeyde AB’nin de tanıyacağı şekilde stratejik ortaklık kurmayı istiyoruz. Hiçbir konuda önyargılı olmak istemiyorum. Tekrar ediyorum, önemli olan şu; Kosova’da kimse bizim işimizi bizim yerimize yapamaz.”